Поликлиника Уфы вошла в рейтинг ОНФ по нелепости главных врачей

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Поликлиника №1 Уфы вошла в рейтинг самых нелепых оправданий главврачей по поводу некачественного обслуживания пациентов. Она занимает четвертую строчку российского рейтинга. Эксперты разместили видео посещения поликлиник.

Руководство поликлиники уверяло экспертов ОНФ, что каждую неделю отвозит в Минздрав анкеты с мнениями граждан об оказанных услугах. Однако активисты нашли одиноко стоящий ящик с оценками, который был закрыт, опломбирован и даже успел зарасти паутиной.

«Это яркий пример невнимания со стороны руководства медучреждения к проблемам пациентов, безразличия к их мнению и запросам. Цель проекта «Народная оценка качества» – выстроить рабочую модель обратной связи между чиновниками и простыми гражданами. Такую задачу поставил и президент РФ. Только владея целой картиной, зная общественное мнение и отстроив канал обратной связи между собой и людьми, власть может решать существующие проблемы качественно», – подчеркивает координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Климов.

Координатор проекта отметил, что выездной рейд в Уфе выявил те же проблемы, которые характерны в целом для всех регионов. Это невозможность в двухнедельный срок попасть на прием к доктору по записи, хотя те же специалисты доступны в любое время на платной основе.

«Здравоохранение по карточкам, которых на всех не хватает», — так в целом охарактеризовал Виктор Климов доступность медицинской помощи в регионе. И это, по мнению координатора проекта ОНФ, больше всего раздражает пациентов.

Виктор Климов рассказал об управленческих недоработках, которых можно было бы избежать при налаженной обратной связи с людьми. Очереди в одних коридорах, при пустых площадях перед другими кабинетами говорят о пробелах в маршрутизации. В ходе выездного приема люди сетовали на отсутствие бесплатных парковок у поликлиник, перегруженность одних лечебных учреждений при свободном графике других.

Отдельно Виктор Климов рассказал о ситуации в печально прославившейся на всю страну поликлинике №1 при Городской клинической больнице №13, где женщина ползком добиралась до рентген-кабинета на другой этаж здания. Выяснилось, что лифт там во время рейда в июне и не был запущен. По словам представителя регионального Минздрава, лифт начнет перевозить больных в августе, а пока для людей с ограниченными возможностями есть специальный подъемник, и таких пациентов доктора направляют в другую поликлинику.

На основе оценок и жалоб граждан, поступивших на сайт проекта ОНФ «Народная оценка качества», активисты Общероссийского народного фронта проводят рейды поликлиник. С апреля 2017 года было проинспектировано более 530 поликлиник в 74 регионах страны. Проблемы везде схожи: очереди на запись и прием к врачам, некомфортные условия, грубость персонала, безобразная работа регистратуры. В поиске «крайнего», на кого можно безболезненно переложить вину, снять с себя ответственность и уклониться от порицания общественности, главврачи приводят самые разнообразные и порой весьма абсурдные объяснения. Проект «Народная оценка качества» подготовил рейтинг самых нелепых оправданий управленческих провалов.