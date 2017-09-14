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14 сентября Четверг

Уфа   °

В Уфе художник Анатолий Фадеев представит автопортреты, которые писал каждые 10 лет

КУЛЬТУРА

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе открывается персональная выставка главного художника Национального музея Республики Башкортостан, заслуженного деятеля искусств РБ Анатолия Фадеева. Выставка приурочена к 60-летию со дня рождения художника и отражает весь его творческий путь.

Начинается выставка с портретов родителей. Интерес вызывает серия автопортретов, написанных через каждые 10 лет. Общая концепция состоит в том, чтобы показать зрителю работы в том виде, как если бы они выставлялись на семестровом просмотре в Институте искусств, который художник окончил в 1981 году. Что касается станковой живописи, то здесь присутствуют как пейзажные композиции, так и сюжетно-тематические картины.

Третья часть выставки посвящена эскизному проектированию и работе над экспозициями музеев. Анатолий Сергеевич работает в Национальном музее Республики Башкортостан с 1993 года. В экспозиции представлены работы станковой живописи, графики и эскизные проекты для экспозиций различных музеев, которых за время работы с 1978 года Анатолий Фадеев оформил 78.

На юбилейной выставке представлено 180 работ мастера, которые рассчитаны на широкий круг посетителей. Выставка откроется 14 сентября в Национальном музее РБ.

Теги: Выставки
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