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14 сентября Четверг

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Башкирский театр кукол открывает сезон спектаклем-квестом «Семь чудесных пожеланий»

КУЛЬТУРА

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

16 сентября Башкирский государственный театр кукол открывает свой 86-й театральный сезон премьерой спектакля-квеста «Семь чудесных пожеланий». Спектакль создан в рамках мероприятий по сохранению, изучению и развитию языков народов Республики Башкортостан. Постановщик — Альберт Имамутдинов в содружестве с художником – лауреатом премии «Life-theatre» Молодежного совета Союза театральных деятелей Республики Башкортостан Анисой Туманшиной.

«Во время торжественного открытия 86-го театрального сезона детей традиционно будет ждать праздничная программа в фойе. Зрителям представится возможность встретиться со сказочными героями, с которыми можно будет сфотографироваться, а также оставить пожелания в театральной книге отзывов», — рассказали в пресс-службе театра.

В 86-м сезоне театр планирует проводить показы репертуарных спектаклей как непосредственно в самом театре, так и на выездных площадках. Будут проводиться мероприятия, посвящённые праздничным датам и значимым событиям, занимательные конкурсы и акции для детей и их родителей. Продолжит свою деятельность открывшийся в прошлом сезоне проект «Kuku-project», а текущий репертуар театра пополнится еще одной постановкой для взрослой аудитории.

Теги: Открытие сезона, Театр кукол
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