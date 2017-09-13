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Башкирский балет выступит в Таиланде и Германии

КУЛЬТУРА

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Балетная труппа Башкирского театра оперы и балета дважды съездит на гастроли до окончания 2017 года. Артисты покажут четыре постановки Юрия Григоровича: балеты «Спартак» и «Корсар» на XIX Международном фестивале танца и музыки в Бангкоке; балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» в Германии. В таиландском фестивале также принимает участие оркестр театра, который будет сопровождать не только уфимские постановки, но и спектакли Екатеринбургского театра оперы и балета.

Артисты Башкортостана выступят на таиландской сцене по приглашению инициатора и бессменного директора фестиваля Джаспала Сингха Убероя. 15 и 17 сентября башкирский театр покажет балеты «Спартак» Арама Хачатуряна и «Корсар» Адольфа Адана в постановке Юрия Григоровича. Оркестр театра выступит под управлением заслуженного деятеля искусств РБ Германа Кима.

Турне балетной труппы Башкирского театра по городам Германии состоится с 30 октября по 29 декабря. Будут представлены балеты «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» Чайковского на сценах 29 немецких городов.

Ежегодный Международный фестиваль танца и музыки в Бангкоке – крупнейшее событие культурной жизни страны. Представляя постановки со всего мира, он привлекает широкую аудиторию яркостью и жанровым разнообразием: оперы и балеты, танцевальные и симфонические концерты, мюзиклы и шоу.

В разные годы в фестивале участвовали Большой и Мариинский театры, другие крупные российские театральные коллективы. Башкирский театр оперы и балета впервые побывал на фестивале в 2006 году, показав оперу «Волшебная флейта», балеты «Лебединое озеро» и «Золушка». В 2008 году наш театр открыл X фестиваль в Бангкоке. Артисты оперы и балета, хор и симфонический оркестр исполнили «Реквием» Бориса Тищенко, специально поставленный для фестиваля. Театр также представил премьеру балета «Раймонда» балет «Щелкунчик», оперу «Аида» и гала-концерт.

Теги: Башкирский балет, гастроли
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