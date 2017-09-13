Установку памятника башкирскому воину в Нидерландах перенесли на январь Фото: скрин видео ГТРК «Башкортостан». Установку памятника башкирскому воину в Нидерландах перенесли на январь Фото: скрин видео ГТРК «Башкортостан».

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Торжественное открытие памятника башкирскому воину в Нидерландах, который голландцы решили посвятить отважным освободителям Европы от наполеоновских войск, перенесено с сентября на январь 2018 года. Представить знаковую скульптуру публике планировалось 11 сентября в рамках мероприятий к 200-летнему юбилею освобождения Нидерландов от наполеоновской оккупации. Однако дату пришлось перенести, так как от российской стороны не поступили денежные средства, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Более 200 лет назад под руководством генерала Бенкендорфа башкиры двинулись к Амстердаму, чтобы прогнать наполеоновских захватчиков. Голландцы по сей день испытывают благодарность за помощь и в память об освободителях решили установить монументальную композицию как раз на месте тех событий: на берегу реки Эйссел в провинции Гердерланд. Мемориал представляет собой двух всадников: один – графа Бенкендорфа, а другой изображает башкирского наездника. Над скульптурой работает автор памятников Чехову в Германии, Пушкину в Югославии, Высоцкому в Черногории, великой княгине Анне Павловне в Нидерландах, бюста Суворову в Швейцарии и многих других проектов, заслуженный художник России Александр Таратынов.

Тем временем, 30 сентября в селе Красноусольск Гафурийского района состоится открытие целого скульптурного комплекса, посвященного «северным амурам». Он создан на средства благодарных потомков. После открытия здесь состоится фестиваль лучников.