К юбилею Башкортостана в Аскинском районе республики появится новая сельская школа, совмещенная с детсадом

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В деревне Кышлау-Йылга Аскинского района будет построена школа на 120 мест, совмещенная с детским садом. Ее строительство запланировано в рамках программы «100 новых объектов к 100-летию Республики Башкортостан». Предполагается, что в новую школу дети пойдут в юбилейном 2019 году.

«На сегодняшний день мы провели конкурс, по итогам которого определена подрядная организация. На данном этапе ведется разработка проектно-сметной документации. Ее завершение планируется на январь 2018 года», — рассказал «Башинформ» главный архитектор администрации Аскинского района Анатолий Щербинин.

Новую школу в Кышлау-Йылга ждут давно, отмечают в администрации района. Здание, в котором обучаются сегодня порядка 100 учеников, представляет собой три деревянные постройки 1909, 1971 и 1977 годов, и находится в кране ветхом состоянии.

Напомним, Указ о праздновании 100-летия образования Башкортостана, которое будет отмечаться в 2019 году, подписал Президент России Владимир Путин. Документ вступил в силу 17 июля 2016 года.

Тогда же глава республики Рустэм Хамитов выступил с инициативой проведения масштабной акции «100 новых объектов к 100-летию Башкортостана».

«Надеюсь, что вместе с нашими гражданами мы сможем предложить такого рода объекты и построить их. В любом городе нашей республики, в каждом муниципалитете появятся новые, красивые, нужные и востребованные людьми здания и сооружения. Давайте возьмемся за эту задачу и построим к нашему юбилею 100 новых, красивых, больших и очень важных сооружений», – подчеркнул руководитель региона.