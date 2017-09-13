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Рэпер из Уфы побил все рекорды по прослушиваниям в социальной сети

ОБЩЕСТВО

Рэпер из Уфы побил все рекорды по прослушиваниям в социальной сети Фото: соцсети

Рэпер из Уфы побил все рекорды по прослушиваниям в социальной сети Фото: соцсети

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Двадцатилетний рэпер родом из Уфы Иван Дремин, известный как FACE, побил все рекорды среди прослушиваний в социальной сети «ВКонтакте». Как сообщает «Комсомольская правда», его музыкальный альбом «No love» за сутки собрал более 27 тысяч репостов, сейчас их уже 29 тысяч, около 160 тысяч слушателей оценили «лайком» запись с альбомом в группе исполнителя. Причем, неизвестный ранее рэпер уже собрал в своем сообществе более 450 тысяч подписчиков.

До этого рекорд по прослушиваниям принадлежал группе «Грибы» — альбом «Дом на колесах, часть 1» собрал свыше 11 тысяч репостов . А «Горгород» Оксимирона набрал те же 11 тысяч, но за год, информирует портал The Flow.

Фейс на лету словил и перевел на русский язык новое поколение молодого американского рэпа, пишет о музыканте «Медуза». Рэпер громко заявил о себе осенью 2015 года, выпустив трек «Гоша Рубчинский». Его репертуар состоит из двух радикально противоположных друг другу типов песен. С одной стороны, это бесконечно бесцензурные апологии собственного сексуального, финансового и прочего превосходства. С другой — это жалостливые, слезливые, нежные, почти девчачьи сочинения про безнадежность любви и бренность жизни. «От других исполнителей, работающих в этом поле, Фейс отличается исключительной мемоемкостью, а потому его песни бьют быстрее и сильнее», — считает музыкальный журналист Александр Горбачев.

Презентация релиза FACE состоится в Москве 15 ноября на площадке Главclub, а 26 ноября — в петербургском Зале Ожидания.

Теги: музыка, рэп, рекорды
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