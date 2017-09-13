В Уфе на ипподроме «Акбузат» боролись за открытые призы Фото: предоставлено ипподром «Акбузат» В Уфе на ипподроме «Акбузат» боролись за открытые призы Фото: предоставлено ипподром «Акбузат»

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

На уфимском ипподроме «Акбузат» имени Тагира Кусимова состоялся очередной беговой день. Были определены победители открытых призов для лошадей разных возрастов. Все заезды прошли на классической дистанции 1600 метров.

В розыгрыше Открытого приза для рысаков двухлетнего возраста рысистых пород блестящего успеха добился рыжий жеребец Аргумент, выступавший под управлением наездницы Натальи Евстигнеевой. Стартовав первым, Аргумент не уступил дорожку никому, победив, как говорят, «с места до места». Он показал результат в две минуты 21,7 секунды. Достойным соперником для победителя стал гнедой жеребец Лепесток (наездник Александр Ким), который пришел к финишу в те же секунды, но на «голову сзади».

За открытые призы боролись и рысаки 2014 года рождения.

В первом из них уверенную победу одержал гнедой жеребец Беспечный с наездником Винером Абсаликовым. Удачно стартовав, Беспечный смог нарастить преимущество и финишировал с большим отрывом за две минуты 21,4 секунды. Жеребец Ванилин, занявший второе место, отстал от победителя почти на семь секунд.

Еще один Открытый приз для рысаков-трехлеток завоевала рыжая кобыла Гэйли, принадлежащая частному владельцу Рамзилю Таймасову из Баймакского района. Под управлением молодого наездника Руслана Кавыева Гэйли показала резвость в две минуты 9 секунд ровно. Гнедой жеребец Новатор Лок с Анатолием Паниным, занявший второе место, отстал от победительницы всего на 0,2 секунды. Последующие места заняли Жарпей, Разлюли и Радий.

Острая борьба развернулась на беговой дорожке в ходе розыгрыша Открытого приза среди лошадей четырехлетнего и старшего возраста. Победу здесь заслуженно одержал темно-гнедой жеребец Наполеон, который выступал под управлением наездницы Анастасии Секисовой. Наполеон стартовал первым, достойно отразил все атаки сильных соперников и прошел дистанцию за две минуты 9,3 секунды. Призовые места заняли также Сонька Золотая Ручка и Крылатый.