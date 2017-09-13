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13 сентября Среда

Уфа   °

В контактном зоопарке Уфы петух и павлин борются за внимание курочки

ОБЩЕСТВО

В контактном зоопарке Уфы петух и павлин борются за внимание курочки

Фото: контактный зоопарк

В контактном зоопарке Уфы петух и павлин борются за внимание курочки

Фото: контактный зоопарк

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В контактном зоопарке Уфы разразилась борьба за внимание молодой курочки между павлином и петухом.

«Ничто не предвещало такого поворота, что павлин будет уделять внимание курочке», — удивляются сотрудники зоопарка.

Курочка — звезда местного телеканала, о ней пишут в газетах, другими словами — знаменитость. Петушок Петя категорически ни с кем не собирается делить свою возлюбленную. Но, так как у павлина Паши нет пары, смотрители начали замечать, что он постоянно вертится возле курочки: то хвостик перед ней раскроет, то танцевать начнет и звуки разные издавать.

Теги: животный мир, контактный зоопарк
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