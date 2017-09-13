В контактном зоопарке Уфы петух и павлин борются за внимание курочки
В контактном зоопарке Уфы петух и павлин борются за внимание курочкиФото: контактный зоопарк
В контактном зоопарке Уфы петух и павлин борются за внимание курочкиФото: контактный зоопарк
УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
В контактном зоопарке Уфы разразилась борьба за внимание молодой курочки между павлином и петухом.
«Ничто не предвещало такого поворота, что павлин будет уделять внимание курочке», — удивляются сотрудники зоопарка.
Курочка — звезда местного телеканала, о ней пишут в газетах, другими словами — знаменитость. Петушок Петя категорически ни с кем не собирается делить свою возлюбленную. Но, так как у павлина Паши нет пары, смотрители начали замечать, что он постоянно вертится возле курочки: то хвостик перед ней раскроет, то танцевать начнет и звуки разные издавать.