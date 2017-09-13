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13 сентября Среда

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Житель Башкирии сфотографировал семейство сов

ОБЩЕСТВО

Житель Башкирии сфотографировал семейство сов

Фото: Ильдус Нурмухаметов

Житель Башкирии сфотографировал семейство сов

Фото: Ильдус Нурмухаметов

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Житель Башкирии сумел сфотографировать целую стаю ночных птиц. Сотрудник биосферного заповедника «Башкирский Урал» Ильдус Нурмухаметов выложил на своей странице в соцсети снимки множества ушастых сов. Сделать такие фото удается не каждому любителю природы. «В Хогвардс приглашают, да староват я что-то для учебы», — пошутил ученый. — И это не фотошоп. Время съемки – сейчас», — прокомментировал он свои снимки.

Ильдус Нурмухаметов вместе с семьей проживает и работает в отдаленном кордоне Кашаля Мелеузовского района, который является информационно-сервисным пунктом нацпарка «Башкирия» и заповедника «Шульган-Таш».

Теги: совы, заповедник
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