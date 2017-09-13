В Уфе более 20 автомобилей превратятся в груду металла

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В воскресенье, 17 сентября, в Уфе на стадионе «Строитель» пройдут «Автобои-2017» — одно из самых зрелищных событий осени, шоу, равное по зрелищности гладиаторским боям.

«Москвичи», «Жигули», «Волги», Volvo и другие машины в составе 20 команд будут биться друг с другом и превратятся в движущуюся груду металла, чтобы доказать: они сильнее остальных бойцов. Правила «Автобоёв» просты: можно таранить, подрезать, поджимать и зажимать противника в угол. В случае, если мотор заглохнет, нужно суметь завести его во второй раз и продолжить бой. Главное — обездвижить соперника, оставшись на ходу, и стать единственным обладателем жестяного кубка и денежного приза.

Подробности события в группе социальной сети «ВКонтакте».

Мероприятие рекомендовано для лиц старше 12 лет, сообщили организаторы.