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13 сентября Среда

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МЧС: в Башкирии ночью и утром ожидается сильный туман

ОБЩЕСТВО

МЧС: в Башкирии ночью и утром ожидается сильный туман Фото: Служба спасения 112

МЧС: в Башкирии ночью и утром ожидается сильный туман Фото: Служба спасения 112

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Ночью и утром 14 сентября в Башкортостане ожидается сильный туман. Местами на автодорогах возможно ухудшение видимости до 500 метров и менее, предупреждает МЧС республики.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к завтрашнему дню осадки в регионе прекратятся. Ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем составит 20-25 градусов тепла, ночью +8, +13. Ветер южный, ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с.

Теги: МЧС, погода
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