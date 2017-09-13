Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.26 ↑

EUR 68.54 ↑

13 сентября Среда

Уфа   °

Российским туристам рекомендуют воздержаться от поездок на Кубу

ОБЩЕСТВО

Российским туристам рекомендуют воздержаться от поездок на Кубу Фото: Олег Яровиков

Российским туристам рекомендуют воздержаться от поездок на Кубу Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Федеральное агентство по туризму настоятельно призывает туристические компании с пониманием отнестись к заявлениям об отказе от турпоездок в Республику Куба в связи со сложными погодными условиями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на советника руководителя ведомства Светлану Сергееву.

Представитель Ростуризма рассказала, что в ведомство поступило сообщение от посольства РФ в Республике Куба о том, что в результате прохождения урагана «Ирма» по территории этого государства инфраструктуре ключевых туристических центров, в том числе популярного курорта Варадеро, нанесен серьезный ущерб. Нарушены водо- и энергоснабжение, а также коммуникационные сети. Пострадал гостиничный фонд. Возможны перебои с питанием.

«В настоящее время на Кубе находятся порядка 1,5 тысячи российских туристов, в том числе 746 в составе организованных туристических групп. Данных о пострадавших в результате разгула стихии среди российских граждан в ситуационно-кризисный центр МИД России не поступало. Однако мы постоянно находимся на связи с посольством РФ на Кубе, ситуационно-кризисным центром МИД России, Росавиацией, туроператорами, работающими на кубинском направлении, а также с общественными объединениями в сфере туризма. Ростуризм в рамках своих полномочий следит за развитием ситуации и соблюдением прав российских туристов», — заявила Сергеева.

По данным ведомства, часть отелей на острове временно закрыты, а рейсы между Кубой и Россией выполняются с учетом погодных условий. Российским туристам рекомендуют воздержаться от поездок на Кубу, а в случае принятия решения о поездке необходимо уточнять у своих туроператоров (турагентов) информацию по вылету и фактическому размещению.

Теги: туризм
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть