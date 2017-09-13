Российским туристам рекомендуют воздержаться от поездок на Кубу Фото: Олег Яровиков Российским туристам рекомендуют воздержаться от поездок на Кубу Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Федеральное агентство по туризму настоятельно призывает туристические компании с пониманием отнестись к заявлениям об отказе от турпоездок в Республику Куба в связи со сложными погодными условиями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на советника руководителя ведомства Светлану Сергееву.

Представитель Ростуризма рассказала, что в ведомство поступило сообщение от посольства РФ в Республике Куба о том, что в результате прохождения урагана «Ирма» по территории этого государства инфраструктуре ключевых туристических центров, в том числе популярного курорта Варадеро, нанесен серьезный ущерб. Нарушены водо- и энергоснабжение, а также коммуникационные сети. Пострадал гостиничный фонд. Возможны перебои с питанием.

«В настоящее время на Кубе находятся порядка 1,5 тысячи российских туристов, в том числе 746 в составе организованных туристических групп. Данных о пострадавших в результате разгула стихии среди российских граждан в ситуационно-кризисный центр МИД России не поступало. Однако мы постоянно находимся на связи с посольством РФ на Кубе, ситуационно-кризисным центром МИД России, Росавиацией, туроператорами, работающими на кубинском направлении, а также с общественными объединениями в сфере туризма. Ростуризм в рамках своих полномочий следит за развитием ситуации и соблюдением прав российских туристов», — заявила Сергеева.

По данным ведомства, часть отелей на острове временно закрыты, а рейсы между Кубой и Россией выполняются с учетом погодных условий. Российским туристам рекомендуют воздержаться от поездок на Кубу, а в случае принятия решения о поездке необходимо уточнять у своих туроператоров (турагентов) информацию по вылету и фактическому размещению.