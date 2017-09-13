В Башкирии школьники создадут эскиз памятника героям-красноармейцам Фото: открытый источник В Башкирии школьники создадут эскиз памятника героям-красноармейцам Фото: открытый источник

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В селе Гафурово Туймазинского района прошло мероприятие, посвященное 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. В 1965 году в селе был установлен памятник 40 красноармейцам, казненным белогвардейцами на территории населенного пункта в годы Гражданской войны.

Активисты и ветераны села выступили с инициативой об установке на этом месте нового памятника. При поддержке руководства сельского поселения Гафуровский сельсовет было решено объявить конкурс на лучший эскиз монумента среди школьников.

В рамках мероприятия была проведена торжественная церемония награждения общественными медалями «100 лет Великой Октябрьской Социалистической революции» и «Дети войны». В числе награжденных — ветеран войны Петр Макаров, пенсионеры Залифа Шигапова и Людмила Варикова, отцы которых полвека назад были инициаторами установки памятника красноармейцам, сообщили в администрации муниципалитета.