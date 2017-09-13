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13 сентября Среда

Уфа   °

В Уфе на фестивале «АртЁм» определят лучшие арт-проекты года

КУЛЬТУРА

В Уфе на фестивале «АртЁм» определят лучшие арт-проекты года Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе на фестивале «АртЁм» определят лучшие арт-проекты года Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе 23 сентября пройдет фестиваль в сфере современного искусства «АртЁм». Его участниками станут известные люди в сфере искусства и бизнеса. Главная цель мероприятия — отметить самые заметные и интересные арт-проекты 2017 года в столице республики, сообщили в городской администрации.

Программой фестиваля предусмотрены выступления группы «The Times» — участника международного фестиваля Harley Days в Санкт-Петербурге, и «Лу Фон Шаломе» — создателей песни к фильму «Из Уфы с любовью». Музыкальными гостями праздника также станут Mash-up'a, шиз-оркестр «Каша» (Самара).

На крыше ЦТР «Мир» Творческим союзом художников РБ будет организована выставка.

В рамках мероприятия состоится награждение участников.

Мероприятие пройдет в Центре торговли и развлечений «Мир» (3-й уровень парковки). Начало в 15 часов.

Теги: фестиваль современного искусства, арт-проекты
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