Учебный год исторический факультет БашГУ начал в новом статусе Фото: ИА «Башинформ» Учебный год исторический факультет БашГУ начал в новом статусе Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Учебный год исторический факультет Башкирского государственного университета начал в новом статусе. Еще весной ученый совет вуза принял решение о создании нового подразделения — Института истории и государственного управления. 1 июня приказ об этом подписал ректор БашГУ Николай Морозкин.

Руководство университета ставит перед новым Институтом амбициозные цели: он должен стать одним из драйверов модернизации социальных отношений в регионе, генератором новых механизмов взаимодействия власти и общества, развития экономически и социально активных групп. В пресс-центре вуза отметили, что в Институте будет осуществляться подготовка высокопрофессиональных специалистов по истории, государственному и муниципальному управлению, теологии, документоведению и архивоведению, а также организационно-управленческим профилям по информационной и экономической безопасности, обладающих профессиональными компетенциями и междисциплинарными подходами, способных к экспертной деятельности в области обеспечения комплексной, в том числе и национальной, безопасности страны. Продолжится подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре. Это обстоятельство диктует задачи формирования у выпускников необходимых компетенций в области принятия и исполнения управленческих решений, а также умения профессионально и комплексно подходить к анализу социальных проблем.

По словам директора Института Амины Уразовой, в новом учебном году здесь обучаются 450 студентов, 320 из них — на очном отделении.