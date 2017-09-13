В Кыргызском национальном университете будет открыта кафедра имени Мустая Карима Фото: БГПУ





В Кыргызском национальном университете будет открыта кафедра имени Мустая Карима Фото: БГПУ

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Кыргызском национальном университете будет открыта кафедра имени Мустая Карима и центр исламского образования. Договоренность об этом была достигнута в Бишкеке во время встречи директора Научно-исследовательского института духовной безопасности и развития религиозного образования Башкирского государственного педуниверситета им. М. Акмуллы Данияра Абдрахманова с ректором Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына Канатом Садыковым. Также активно будут реализованы русскоязычные образовательные программы, которые БГПУ им. М. Акмуллы как опорный вуз России по продвижению русского языка за рубежом, успешно развивает.

Развитие исламского образования будет продолжено по линии взаимодействия вуза-партнера БГПУ им. М. Акмуллы по проекту развития исламского образования — Российского исламского университета ЦДУМ России с Духовным управлением мусульман Кыргызстана и Кыргызским исламским университетом. Еще осенью 2014 года ЦДУМ России и Духовное управление мусульман Кыргызстана заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. В рамках соглашения предполагается открыть филиал РИУ ЦДУМ России в Бишкеке, а также осуществлять реализацию образовательных программ, в том числе, в форме стажировок.

«Открытие центра исламского образования в КНУ им. Ж. Баласагына позволит уже в этом году реализовать образовательные программы, связанные с продвижением традиционного российского ислама в страны СНГ. Эти мероприятия проводятся в рамках успешной реализации с 2008 года Башкирским государственным педагогическим университетом им. М. Акмуллы Федеральной программы развития исламского образования. В 2017 году начался новый этап реализации данной программы, направленный как на развитие исламского и исламоведческого образования, так и на гармонизацию этноконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и на обеспечение духовной безопасности», — сообщил Данияр Абдрахманов.

В июне 2017 года ученый совет БГПУ им. М. Акмуллы принял решение о необходимости создания в структуре университета Научно-исследовательского института духовной безопасности и развития исламского образования. НИИ предполагается развивать как вузовский и республиканский ресурсный центр обеспечения и развития духовной безопасности в Башкортостане. Трансформация ранее действовавшего Научно-исследовательского центра развития мусульманского образования в Научно-исследовательский институт духовной безопасности и развития исламского образования обусловлена необходимостью развития широкого спектра образовательных программ, охватывающих различные социально-профессиональные и возрастные группы населения. Это и религиозные деятели, и педагоги, органы государственной власти и местного самоуправления, общественные организации.

«БГПУ им. М. Акмуллы владеет всеми необходимыми для развития такого института ресурсами. При этом деятельность университета в данной сфере распространяется не только на территорию Республики Башкортостан. В январе 2017 года между БГПУ им М. Акмуллы и Духовным управлением мусульман Дальнего Востока подписано соглашение о сотрудничестве, реализована большая образовательная программа для священнослужителей Дальнего Востока, а это девять регионов, составляющих 36% территории России. Отдельным направлением деятельности Института видится развитие языковых программ. Так, одним из важнейших направлений является трансляция русского языка в страны СНГ, а также создание и развитие Центра арабского языка при университете», — рассказал директор НИИ духовной безопасности и развития религиозного образования БГПУ.