В Хайбуллинском районе Башкирии объявлен 5-й класс пожароопасности Фото: Олег Яровиков В Хайбуллинском районе Башкирии объявлен 5-й класс пожароопасности Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Управление МЧС по Башкортостану передает экстренное предупреждение. По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 13 по 18 сентября в Хайбуллинском районе республики сохранится чрезвычайный 5-й класс пожароопасности.

Ведомство настоятельно рекомендует гражданам соблюдать правила противопожарного режима и информирует, что в соответствии с п. 218 Правил противопожарного режима в РФ установлен запрет на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса. Также запрещается разведение костров на полях или на полянах в лесу. К нарушителям данных требований будут применены меры административного воздействия.

При нахождении в опасности, при пожаре и для сообщения важной информации о необходимости проведения спасательных мероприятий нужно звонить по единому номеру спасателей и пожарных, с городского телефона — 01, с мобильного — 101.