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Гандболисты УГНТУ-ВНЗМ одержали победу в Астрахани

СПОРТ

Гандболисты УГНТУ-ВНЗМ одержали победу в Астрахани Фото: пресс-служба УГНТУ-ВНЗМ

Гандболисты УГНТУ-ВНЗМ одержали победу в Астрахани Фото: пресс-служба УГНТУ-ВНЗМ

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

С победы начала команда УГНТУ-ВНЗМ новый сезон чемпионата России по гандболу. Первым соперником была команда «Динамо» (Астрахань), занявшая пятое место в прошлом сезоне.

Астраханцы начинали нынешний чемпионат «темной лошадкой» — в команде сменился главный тренер, сильно обновился состав. По этой причине в начале матча было тревожно. В первом тайме команды раскачивали игровые качели: за первые шесть минут хозяевам удалось провести два мяча, но уже к 21 минуте УГНТУ-ВНЗМ взял инициативу в свои руки и повел в счете до конца игры, навязывая соперникам свой темп игры. Команда отлично отработала в защите. Итог матча 30:27 (14:12), сообщили в пресс-службе УГНТУ-ВНЗМ.

Следующую игру УГНТУ-ВНЗМ проведет на домашней площадке в городе Салавате с командой «Динамо-Виктор» (Ставрополь).

Теги: гандбол, УГНТУ-ВНЗМ
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