Россиян будут прививать от гриппа только отечественными вакцинами - «Известия» Фото: Известия Россиян будут прививать от гриппа только отечественными вакцинами - «Известия» Фото: Известия

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В 2017 году Минздрав РФ впервые применит для бесплатных прививок исключительно отечественную вакцину, узнали «Известия». Закуплено 58 млн доз — на 10 млн больше, чем в прошлом году. Их стоимость — 4,8 млрд рублей, на 30% больше прошлогодней суммы.

Минздрав намерен привить в текущем году 40% населения. В 2016-м вакцинацию прошли 38,5%. Цель — 75%, как в развитых странах.

В компании «Нацимбио» (с 2015 года является единственным поставщиком вакцин, включенных в календарь профилактических прививок в России) изданию подтвердили, что впервые за все время вакцинопрофилактики гриппа в нашей стране 100% закупленной вакцины было произведено в России, причем на всех стадиях технологического процесса использовалось только отечественное сырье.

В НИИ имени Мечникова «Известиям» объяснили, что дело не только в импортозамещении. Россия — единственная страна, производящая все существующие вакцины против гриппа, и может обеспечить ими не только россиян, но и другие страны. Отечественные препараты безопасны, так как содержат не вирус, а его белок, пояснили в институте. «Население относится к российским вакцинам настороженно, хотя они сейчас на достаточно высоком уровне. Причина в низкой информированности граждан. Российский менталитет такой, что всё импортное априори считается лучше», — высказали свое мнение медики.