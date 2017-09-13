Жители Октябрьского отпраздновали День города Фото: администрация г. Октябрьский













Жители Октябрьского отпраздновали День города Фото: администрация г. Октябрьский

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Октябрьский в минувшую субботу отпраздновал День города и 80-летие со дня открытия Туймазинского нефтяного месторождения. Несмотря на довольно прохладную и пасмурную погоду, в парке культуры и отдыха «Нефтяник» собралось много горожан, искренне любящих свой город и гордящихся его историей. Насыщенная праздничная программа не дала скучать никому.

В праздничных мероприятиях приняли участие руководитель администрации Главы Башкортостана Владимир Нагорный, глава администрации Октябрьского Алексей Шмелев, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил РФ, генерал-полковник Василий Тонкошкуров, депутаты Госдумы Рафаэль Марданшин и Рифат Шайхутдинов, министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванюта, военный комиссар республики генерал-майор Игорь Харченко, депутаты Госсобрания РБ и Совета городского округа, ветераны и работники предприятий нефтяной промышленности, почетные граждане города.

Перед началом праздничных мероприятий почетные гости посетили два предприятия Октябрьского — холдинговую компанию ОАО «АК ОЗНА» и ООО «Петротул».

На Советской площади была организована выставка научных, промышленных, образовательных организаций городского округа. Передовые предприятия нефтедобычи, нефтяного машиностроения, оказания сервисных услуг представили демонстрационные площадки, стенды, достижения.

В парке культуры и отдыха «Нефтяник» для всех горожан и гостей города работали живой музей под открытым небом, развернулись библиотечная поляна, выставка цветов предприятий и образовательных учреждений города. Изделия ручной работы представили мастера творческого объединения «Октябрьский — город мастеров». Среди деревьев с мольбертами расположились учащиеся детской художественной школы. Под руководством своих преподавателей они писали пейзажи. Творческий коллектив этой школы также выставил свои эксклюзивные картины на войлоке.

У летней эстрады проходило спортивное шоу. Более двухсот юных спортсменов представили различные виды спорта. Вслед за спортсменами на эту же сцену выходили танцевальные коллективы, вокальные ансамбли, представив разнообразные зажигательные, ритмичные и современные хореографические постановки и красивые веселые вокальные номера.

Запоминающейся для всех горожан стала церемония открытия памятника «Трудовой доблести нефтяников города»: фигура нефтяника — в фуфайке, с ключом и кувалдой в руках, за спиной которого взметнулась нефтяная вышка. Автор композиции, скульптор Рамиль Шафигуллин смог воплотить в этой композиции не только историческое событие, но и дух людей труда, основателей поселка нефтяников, ставшего спустя десятилетия красивым, цветущим, экономически развитым городом.

Одним из основных торжеств среди мероприятий, посвященных 71-й годовщине города Октябрьского, стали концертная программа, чествование октябрьцев, внесших большой вклад в развитие городского округа.

На торжественной части, состоявшейся на стадионе парка «Нефтяник», с поздравлениями к собравшимся обратился руководитель администрации Главы Республики Башкортостан Владимир Нагорный. Он передал горожанам приветствие от Главы республики Рустэма Хамитова и руководства Башкортостана. Владимир Нагорный вручил октябрьцам высокие награды. Почетными грамотами Республики Башкортостан за многолетний добросовестный труд отмечены начальник юридического отдела администрации городского округа Валентина Храмова, заместитель директора по разработке оборудования и технологии НПФ «Пакер» Тимербай Камильянов, производитель работ ООО «Инвестподряд» ДО ОАО «Стронег» Гульнара Айдарова, заместитель генерального директора по энергообеспечению ООО «ЗПИ «Альтернатива» Фаат Каримов.

Почетную грамоту Министерства промышленности и инновационной политики РБ Владимир Нагорный вручил генеральному директору холдинга «Петротул» Ильдару Халфину.

Почетные звания «Заслуженный врач Республики Башкортостан» присвоены заведующей инфекционным отделением, врачу-инфекционисту стационара №1 городской больницы №1 Рите Назмутдиновой и заведующей детской поликлиникой городской больницы №1 Чулпан Бакиевой, «Заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан» — директору спортивной школы №1 Геннадию Вербину.

С поздравлениями к жителям обратились генерал-полковник Василий Тонкошкуров, глава администрации городского округа Алексей Шмелев, который вручил Почетные грамоты администрации города.

Завершилось торжество на стадионе большим концертом художественных коллективов города. Вечером на площади имени Ленина жителей Октябрьского радовали группа «Камертон» и артисты из соседних городов, которые исполнили всеми любимые хиты. Логическим завершением праздника стал красочный фейерверк.

На следующий день, воскресным утром, улицы города были начисто убраны, а на площади им. Ленина горожан гостеприимно встречала сельскохозяйственная ярмарка.