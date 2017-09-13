Прокуратура потребовала от уфимской мэрии взять на баланс бесхозные ливневки Фото: администрация Уфы Прокуратура потребовала от уфимской мэрии взять на баланс бесхозные ливневки Фото: администрация Уфы

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку исполнения водоохранного законодательства.

Установлено, что в настоящее время в Уфе имеется 43 км бесхозяйных сетей ливневой канализации, а также 13 бесхозяйных труб, через которые идет сброс ливневых и талых вод в реки Уфа и Белая.

Кроме того, из-за отсутствия очистных сооружений все собираемые ливневой канализацией сточные воды сбрасываются в водные объекты без фильтрации.

В связи с этим природоохранный прокурор в судебном порядке потребовал от мэрии Уфы принять на баланс бесхозяйные участки ливневой канализации, а также разработать схему централизованного водоотведения в срок не позднее 12 месяцев со дня вступления судебного решения в силу.

Ход и результаты рассмотрения Октябрьским районным судом Уфы искового заявления находятся на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.