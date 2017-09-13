Рустэм Хамитов: «Отдайте нам Дом актера, и мы сделаем из него конфетку!» Фото: Олег Яровиков Рустэм Хамитов: «Отдайте нам Дом актера, и мы сделаем из него конфетку!» Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

«Отдайте нам Дом актера, и мы сделаем из него конфетку!» — сказал накануне Рустэм Хамитов на встрече с деятелями культуры фестиваля «Туганлык».

В рамках встречи известный режиссер, секретарь СТД России, председатель Совета республик Борис Манджиев высказал критические замечания по поводу уфимского Дома актера.

«Дом актера представляет собой печальное зрелище. Там шикарный ресторан, при котором ютится Дом актера — а на самом деле это хозяева, оказывается. Хозяева ютятся в обшарпанном здании 70-х годов! Все театры бегут объединиться, а Дом актера неуютный».

Глава Башкортостана ответил, что Дом актера находится в федеральной собственности, и поэтому средства республиканского бюджета на него не могут быть направлены. Учреждение не является подведомственным для Министерства культуры РБ, а относится к Союзу театральных деятелей России. Тем не менее, Рустэм Хамитов считает, что этот вопрос может быть решен при помощи привлечения внебюджетных средств.