В театральном деле Башкирия начала приобретать звёзд - Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков В театральном деле Башкирия начала приобретать звёзд - Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Башкортостан не только в спорте, но и в театральном деле начал приобретать звёзд, заманивать их к себе в том числе хорошими гонорарами и возможностью участвовать в интересных постановках. Об этом сообщил Глава Башкортостана на встрече с театральной общественностью.

«Мы и дальше будем двигаться по этому пути. Не буду озвучивать спортивные цифры. Баланс на сегодняшний день пока ещё не в пользу театра. Но мы обязаны дойти до тех цифр, которые имеем сегодня в профессиональном спорте. И обойти их, потому что в моём понимании культура — это фундамент, основа. Без культуры, в частности, без театрального дела двигаться вперёд в общественном развитии мы просто-напросто не можем», — сказал руководитель республики.

По словам Рустэма Хамитова, заработная плата работников наших театров растёт. В этом году средняя заработная плата по театрам нашей республики уже около 30 тысяч рублей. Ещё пару лет назад эта цифра была в районе 20 тысяч рублей.

«Артисты театров уже зарабатывают совсем неплохо. Те, кто находится на лидирующих позициях, уже могут конкурировать по заработной плате с известными театрами, которые располагаются в близлежащих субъектах Российской Федерации. У меня есть средняя цифра по артистам — 37 тысяч рублей, в то время как в Республике Башкортостан средняя зарплата — 26,5 тысячи рублей. Нам удалось изменить эту ситуацию буквально в последние два-три года», — рассказал Рустэм Хамитов.