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Баскетбольный клуб «Уфимец» стал обладателем кубка «Единой России» памяти Альберта Мифтахова

СПОРТ

Баскетбольный клуб «Уфимец» стал обладателем кубка «Единой России» памяти Альберта Мифтахова Фото: сайт БК «Уфимец»

Баскетбольный клуб «Уфимец» стал обладателем кубка «Единой России» памяти Альберта Мифтахова Фото: сайт БК «Уфимец»

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

В предсезонном турнире баскетбольный клуб «Уфимец» завоевал Кубок «Единой России» памяти политика и общественного деятеля Альберта Мифтахова.

В третьем домашнем турнире горожанам противостояли команды Магнитогорска, Березовского и Кирова.

В матче-открытии «Уфимец» разгромил «Brg-basket-УрГУПС» из Березовского со счетом 94:50. Во втором поединке уверенную победу также одержал действующий обладатель трофея магнитогорский «ОСК-ММК». Коллектив Евгения Лозы со счетом 98:82 победил команду «Киров».

В финале третий год подряд сошлись давние соперники — «Уфимец» и «ОСК-ММК». Инициативу сразу захватили гости, однако уже после первой четверти подопечные Руслана Бокова обозначили свое лидерство на площадке, и в оставшихся трех четвертях не дали сопернику ни единого шанса на успех. В результате уверенная победа «Уфимца» со счетом 92:55

В матче за третье место победу отпраздновали баскетболисты Кировской области, обыграв соперников из Березовского со счетом 87:70.

Напомним, в дебютном 2015 году трофей завоевал баскетбольный клуб «Уфимец», а в 2016 году победителем турнира стал коллектив из Магнитогорска «ОСК-ММК», сообщает пресс-служба минспорта республики.

Теги: баскетбол, уфимец
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