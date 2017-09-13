Жители Башкирии могут помочь в установлении послевоенной судьбы восьми узников Освенцима

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Спустя почти 73 года после освобождения концлагеря Аушвиц удалось установить личности восьми узников, чьи фотографии представлены на выставке Музея Победы «Трагедия. Мужество. Освобождение», экспонирующейся в Государственном музее Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Определить имена заключенных помогли документы, которые вели в администрации концлагеря офицеры, сообщается на сайте Минкультуры.

Музей Победы приводит имена идентифицированных узников.

№ 58531 Алекс / Александр Басюк, дата рождения: 23.03.1924; прибыл в Аушвиц: 14.08.1942; сбежал: 19.12.1942.

№ 102298 Пётр Твердочлиб, дата рождения: 1921; дата смерти: 25.6.1943.

№ 53825 Иван Ворласов, дата рождения: 1912; сбежал: 30.06.1943.

№ 78823 Николаус Арнольд, дата рождения: 01.05.1899.

№ 65862 Владимир Осминкин, дата рождения: 15.05.1914; сбежал: 7.06.1944.

№ 28287 Валентина Боутута, дата рождения: 16.06.1923.

№ 32075 Вера Белорусова, дата рождения: 1923.

№ 27173 Вера Андзивская, дата рождения: 19.03.1921.

Если вы владеете информацией о судьбе этих людей, просим сообщить в Музей Победы по e-mail pobeda@cmvov.ru или по тел. +7 (499) 449 81 07.