Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.26 ↑

EUR 68.54 ↑

13 сентября Среда

Уфа   °

В Башкирии на месте падения французского самолета построят мемориал

ОБЩЕСТВО

В Башкирии на месте падения французского самолета построят мемориал Фото: ИКЦ Никольский храм

В Башкирии на месте падения французского самолета построят мемориал Фото: ИКЦ Никольский храм

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии на месте падения французского самолета построят мемориал. Увековечиванием памяти французских пилотов занялся историко-культурный центр «Никольский храм». Общественники организовали встречу представителей Краснокамского района и Русского географического общества РБ, сообщили в Доме дружбы народов РБ.

Поводом для встречи стало необычное событие, произошедшее здесь в 1931 году. 15 сентября, в полутора километрах от устья реки Танып упал французский самолет. Этот исторический факт представляет важную ценность для истории. В ближайшее время на месте падения самолета будет установлен памятный мемориал, для того, чтобы местные жители знали об этом событии.

Теги: память, ИКЦ «Никольский храм»
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть