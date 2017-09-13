В Башкирии на месте падения французского самолета построят мемориал Фото: ИКЦ Никольский храм В Башкирии на месте падения французского самолета построят мемориал Фото: ИКЦ Никольский храм

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии на месте падения французского самолета построят мемориал. Увековечиванием памяти французских пилотов занялся историко-культурный центр «Никольский храм». Общественники организовали встречу представителей Краснокамского района и Русского географического общества РБ, сообщили в Доме дружбы народов РБ.

Поводом для встречи стало необычное событие, произошедшее здесь в 1931 году. 15 сентября, в полутора километрах от устья реки Танып упал французский самолет. Этот исторический факт представляет важную ценность для истории. В ближайшее время на месте падения самолета будет установлен памятный мемориал, для того, чтобы местные жители знали об этом событии.