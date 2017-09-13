В Башкирии на смену холодным дождям приходит тепло
В Башкирии на смену холодным дождям приходит тепло Фото: Башинформ
В Башкирии на смену холодным дождям приходит тепло Фото: Башинформ
УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
В Башкирии на смену холодным дождям приходит тепло. В среду, 13 сентября, дожди начнут стихать, местами пройдут умеренные осадки. Ожидается западный ветер. Температура воздуха ночью составила 5-10 °, днем синоптики прогнозируют 14-19°.
Настоящее «бабье лето» наступил в четверг, 14 сентября. Осадки прекратяться. Температура воздуха ночью +4,+9°, днем 19-24°.
Теплая сухая погода ожидается и в последний день рабочей недели.