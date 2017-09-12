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В Уфе судебные приставы спасли жизнь свидетелю в Верховном суде

ОБЩЕСТВО

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе судебные приставы спасли жизнь свидетелю во время заседания судебного в здании Верховного суда. Они оперативно оказали первую медицинскую помощь посетителю суда, у которого произошел эпилептический приступ.

Как сообщает пресс-служба УФССП по РБ, первую помощь гражданину оказали судебные приставы специализированного отдела по ОУПДС УФССП России по Республике Башкортостан Ирек Файзулин и Александр Иванов, обеспечивающие порядок в судебном заседании. Проявив профессионализм и мастерство, до приезда скорой помощи, сотрудники привели мужчину в чувство. Прибывшая бригада скорой помощи одобрила действия судебных приставов по оказанию квалифицированной помощи.

Судебные приставы по ОУПДС обязаны ежеквартально сдавать зачеты по специальной подготовке. На занятиях отрабатываются все возможные ситуации и правильное поведение в экстренных случаях.

Теги: судебные приставы
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