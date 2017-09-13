В Пермском крае пройдет фестиваль башкирской культуры «Кочевник»

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Пермском крае пройдет фестиваль-конкурс башкирской культуры «Кочевник». На краевой фестиваль соберутся творческие коллективы, вокалисты, ремесленники и мастера-умельцы. Конкурс состоится 29 сентября в Центре досуга и культуры «Нефтяник» г. Чернушки.

Участники фестиваля художественной самодеятельности в творческих номерах представят оригинальные обряды и традиции башкирского народа. Фольклорные коллективы могут исполнить мунажаты, баиты, кубаиры, показать народные игры и праздники. Кроме этого, в конкурсе предусмотрены номинации: «вокальное творчество» (желательный репертуар – башкирские протяжные песни «озон кэй»), «хореографическое творчество», «игра на народных инструментах».

В рамках фестиваля также пройдут конкурсы «Шэжэрэ», «Национальные блюда», конкурс изделий народного творчества. До начала концертной программы запланирован круглый стол с участием руководителей коллективов, общественных организаций и приглашенных историков из Республики Башкортостан «Я – россиянин».

Как отметил организатор фестиваля, руководитель краевого курултая башкир Расиль Мухаметьянов, целями и задачами конкурса являются способствование распространению знаний о культуре, истории башкирского этноса; реализация творческих возможностей населения; создание и развитие фольклорных и других творческих коллективов; сохранение родного языка, самобытной культуры башкир Прикамья; улучшение работы общественных объединений по формированию навыков межнациональной толерантности и работы с населением; привлечение общественного внимания к истории и уникальной музыкальной культуре народов Пермского края.

Праздник проводит Курултай башкир Пермского края при поддержке администрации губернатора края и администрации г. Чернушка.