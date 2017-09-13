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13 сентября Среда

Уфа   °

Молодежный театр примет участие в федеральной программе «Большие гастроли»

КУЛЬТУРА

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Национальный молодежный театр РБ им. М. Карима отправится в Нальчик в рамках федеральной целевой программы «Большие гастроли». С 14 по 17 сентября на сцене Государственного музыкального театра Кабардино-Балкарской Республики коллектив из Башкортостана сыграет шесть спектаклей для детей и взрослых. Организаторы программы – Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности.

Башкирская труппа Молодежного театра представит постановки «Волшебная мельница» М. Карима, «Было бы денег мешок…» М. Багаева, «Чиполлино» Дж. Родари, «Пегий пес, бегущий краем моря» Ч. Айтматова, «У ковчега в восемь» У. Хуба, «Старые женихи, или сват Шомбай» Ф. Булякова. В гастрольный репертуар, по мнению художественного руководителя Мусалима Кульбаева, вошли постановки, наиболее интересные для жителей Северного Кавказа.

Это не первая поездка Молодежного театра в Кабардино-Балкарскую республику. В последний раз русская труппа путешествовала в Нальчик в 2012 году, а башкирская труппа совершала обменные гастроли в 2013 году.

Теги: гастроли, Молодежный театр
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