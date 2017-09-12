«Самовар» - новый проект «Радио России Башкортостан»

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Скоро на волнах «Радио России Башкортостан» на частоте 89,5 FM зазвучит новая утренняя, интерактивная, информационно-развлекательная передача – «Самовар».

«Это будет утренний канал, который, как мы надеемся, будет заряжать всех прекрасным настроением, настроив на новый хороший день. Нашим самым активным радиослушателям мы будем дарить приятные призы и подарки», — поведали ведущие новой передачи «Самовар» Константин Бережной и Айгуль Кантюкова.

Подробнее о том, каким будет новый утренний канал и какие в нем будут рубрики Константин Бережной и Айгуль Кантюкова расскажут завтра, в прямом эфире программы «Говорите, мы вас слушаем!» в 13.00 на радиостанции «Маяк», которая вещает на частоте 100,6 FM в Уфе и на частоте 106,7 в Стерлитамаке.