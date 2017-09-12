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12 сентября Вторник

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Туман в Уфе: ночью и утром 13 сентября видимость может составить менее 500 метров

ОБЩЕСТВО

Туман в Уфе: ночью и утром 13 сентября видимость может составить менее 500 метров Фото: Служба спасения 112

Туман в Уфе: ночью и утром 13 сентября видимость может составить менее 500 метров Фото: Служба спасения 112

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Вечером 12 сентября Уфу окутал густой туман. По данным Башгидромета ночью и утром 13 сентября в Уфе ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

«Служба спасения 112» предупреждает об опасности, которую представляет это атмосферное явление. Туман создает оптические изменения, из-за чего все предметы кажутся отдаленнее, ухудшается цветовосприятие. Из-за возникающей в условиях туманности недостаточной видимости пешеходам и водителям необходимо придерживаться определенных правил поведения.

Так, пешеходам не следует подходить близко к краю проезжей части и переходить дорогу, пока транспорт полностью не остановится.

Водитель должен строго соблюдать правила дорожного движения и стараться держать дистанцию больше, чем обычно, чтобы была возможность осуществить любой маневр или же остановку при первой необходимости. Кроме того, необходимо внимательнее смотреть на светофор, так как из-за тумана меняется окраска всех цветов за исключением красного (желтый кажется красноватым, зеленый — желтоватым).

Приближаясь к другому автомобилю, водитель обязательно должен снизить скорость, так как транспортное средство может стоять на месте, а не продолжать движение.

Во время движения в условиях тумана нужно включить ближний свет фар или же противотуманные фары.

Прежде чем сменить полосу, необходимо сделать поворот или развернуться, следует подавать звуковой сигнал.

Теги: погода
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