Башкирия заняла второе место в России по объемам финансовых резервов на случай ЧС

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Республика Башкортостан заняла второе место в России по объемам финансовых резервов на случай ЧС. В рублёвом эквиваленте это составило 3,6 миллиарда рублей. Больше средств на случаи катастроф заложены лишь в Москве – это рекордные 36,3 миллиарда рублей или 58% от суммарного объема в целом по стране.

Большие финансовых резервы также созданы в Ростовской области (3,2 миллиарда рублей) и Татарстане (2,2 миллиарда рублей). Наименьшие резервы финансов созданы в Еврейской автономной области (1,4 миллиона рублей), Приморском крае (8 миллионов рублей), Кировской области (8,2 миллиона рублей) и Карачаево-Черкесии (9,2 миллиона рублей).

Общий объем накопленных финансовых резервов в регионах России на случай крупномасштабных чрезвычайных ситуаций во втором квартале 2017 года увеличился по сравнению с предыдущим годом почти на 41% и составил свыше 62 миллиардов рублей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС России.