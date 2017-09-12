Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.16 ↑

EUR 68.64 ↑

12 сентября Вторник

Уфа   °

В Уфе педагог из США научит детей показывать фокусы

ОБЩЕСТВО

В Уфе педагог из США научит детей показывать фокусы Фото: администрация Уфы

В Уфе педагог из США научит детей показывать фокусы Фото: администрация Уфы

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Инклюзивные мастер-классы по фокусам от социального педагога Кевина Спенсера из США пройдут в Уфе 13 сентября. Для участия в них приглашены дети с ограниченными возможностями здоровья, с синдромом Дауна и Аутизма.

Фокусы для обучения подбираются автором так, чтобы развивать у детей мышление, а также тренировать мелкую моторику, внимание, коммуникабельность, креативность. Как отмечают сами организаторы, таким образом, юные участники улучшают свои навыки социализации.

Организатором мероприятия выступает Башкирская республиканская организация «Всероссийское общество инвалидов» совместно с обществом инвалидов города Екатеринбург «Белая трость».

Мастер-классы пройдут в 10 часов по адресу ул. Комсомольская, 138, в 15 часов по адресу пр. Октября, 91, сообщили в мэрии Уфы.

Теги: дети с ограниченными возможностями здоровья
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть