В Уфе педагог из США научит детей показывать фокусы Фото: администрация Уфы В Уфе педагог из США научит детей показывать фокусы Фото: администрация Уфы

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Инклюзивные мастер-классы по фокусам от социального педагога Кевина Спенсера из США пройдут в Уфе 13 сентября. Для участия в них приглашены дети с ограниченными возможностями здоровья, с синдромом Дауна и Аутизма.

Фокусы для обучения подбираются автором так, чтобы развивать у детей мышление, а также тренировать мелкую моторику, внимание, коммуникабельность, креативность. Как отмечают сами организаторы, таким образом, юные участники улучшают свои навыки социализации.

Организатором мероприятия выступает Башкирская республиканская организация «Всероссийское общество инвалидов» совместно с обществом инвалидов города Екатеринбург «Белая трость».

Мастер-классы пройдут в 10 часов по адресу ул. Комсомольская, 138, в 15 часов по адресу пр. Октября, 91, сообщили в мэрии Уфы.