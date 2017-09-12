В Уфе педагог из США научит детей показывать фокусы
В Уфе педагог из США научит детей показывать фокусы Фото: администрация Уфы
В Уфе педагог из США научит детей показывать фокусы Фото: администрация Уфы
УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Инклюзивные мастер-классы по фокусам от социального педагога Кевина Спенсера из США пройдут в Уфе 13 сентября. Для участия в них приглашены дети с ограниченными возможностями здоровья, с синдромом Дауна и Аутизма.
Фокусы для обучения подбираются автором так, чтобы развивать у детей мышление, а также тренировать мелкую моторику, внимание, коммуникабельность, креативность. Как отмечают сами организаторы, таким образом, юные участники улучшают свои навыки социализации.
Организатором мероприятия выступает Башкирская республиканская организация «Всероссийское общество инвалидов» совместно с обществом инвалидов города Екатеринбург «Белая трость».
Мастер-классы пройдут в 10 часов по адресу ул. Комсомольская, 138, в 15 часов по адресу пр. Октября, 91, сообщили в мэрии Уфы.