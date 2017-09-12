В одном из вузов Башкирии установили арт-объект «Гранит науки» Фото: соцсети В одном из вузов Башкирии установили арт-объект «Гранит науки» Фото: соцсети

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

«Гранит науки» предстоит «грызть» студентам Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета. Новый арт-объект установили на площади этого вуза накануне торжественной линейки, посвящённой началу учебного года.

Гранит науки, стопка книг, скелет и веселые хэштеги – изначально все это было задумано как фотозона, сообщается в соцсетях. Однако арт-объект так полюбился студентам, что руководство вуза решило его оставить. И «Гранит науки» занял свое место в холле университета.