Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.16 ↑

EUR 68.64 ↑

12 сентября Вторник

Уфа   °

В одном из вузов Башкирии установили арт-объект «Гранит науки»

ОБЩЕСТВО

В одном из вузов Башкирии установили арт-объект «Гранит науки» Фото: соцсети

В одном из вузов Башкирии установили арт-объект «Гранит науки» Фото: соцсети

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

«Гранит науки» предстоит «грызть» студентам Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета. Новый арт-объект установили на площади этого вуза накануне торжественной линейки, посвящённой началу учебного года.

Гранит науки, стопка книг, скелет и веселые хэштеги – изначально все это было задумано как фотозона, сообщается в соцсетях. Однако арт-объект так полюбился студентам, что руководство вуза решило его оставить. И «Гранит науки» занял свое место в холле университета.

Теги: арт-объект
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть