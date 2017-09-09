В Уфе вышла в свет книга «У истоков Башкирской республики»

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УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирском издательстве «Китап» имени З. Биишевой вышла в свет книга известного историка и журналиста Азата Ярмуллина «У истоков Башкирской республики». Это справочное издание, приуроченное к 100-летию образования Республики Башкортостан. В него вошли биографии 60 видных деятелей Башкирского национального движения и командиров вооруженных сил Башкирской автономии, стоявших у истоков государственности Башкортостана.

Автор дополнил издание списком участников национального движения 1917-1920 годов, фотодокументами, справочной информацией о составе государственных и военных органов автономного Башкортостана.

Как сообщили агентству «Башинформ» в издательстве, в рамках празднования 100-летия Республики Башкортостан в период с 2017 по 2019-е годы «Китап» планирует выпуск целой серии книжной и полиграфической продукции, посвященной юбилею.