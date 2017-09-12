В Башкирии наблюдается дефицит специалистов в сфере информационных технологий Фото: Андрей Старостин В Башкирии наблюдается дефицит специалистов в сфере информационных технологий Фото: Андрей Старостин

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

13 сентября в России отмечают День программиста. Служба исследований компании HeadHunter в преддверии этого праздника проанализировала рынок труда в профобласти «IT, интернет, телеком» в Республике Башкортостан и выяснила, кто из специалистов пользуется наибольшей популярностью у работодателей региона.

Исследования показали, что в августе текущего года в Башкортостане в сфере «IT, интернет, телеком» на одно вакантное место претендовали 3,5 кандидата. При этом оптимальный уровень hh.индекса составляет пять-шесть резюме на одну вакансию. Это говорит о том, что в республике наблюдается дефицит кадров в сфере информационных технологий, констатируют специалисты.

Стоит также отметить, что средняя заработная плата в сфере IT выше уровня средней зарплаты по рынку труда в регионе на 2 500 рублей, и составляет примерно 32 500. Зарплатные ожидания у соискателей разнятся с предложением работодателей. Судя по данным из резюме, в среднем соискатели ожидают заработную плату в 38 000 рублей.

Сегодня сфера информационных технологий стабильно входит в топ-10 самых популярных профобластей на рынке труда Башкирии. Доля IT составляет 6,5% от общего количества размещенных вакансий в республике.

Этим летом самыми востребованными у работодателей Башкортостана в сфере «IT, интернет, телеком» стали разработчики ПО, программисты, системные администраторы, менеджеры по продажам и специалисты в области web-инжиниринга. Если делать разбивку вакансий по специализации, то 35,3% предложений о работе относятся к области программирования и разработки, 25,6% — инжиниринга, 16,5% — телекоммуникации.

Если рассматривать требования со стороны работодателей Башкортостана к специалистам в области IT, то более половины вакансий (53,7%) ориентированы на кандидатов с опытом работы от года до трех лет. Еще 20,4% рассматривают кандидатов со стажем от трех до шести лет. Работу специалистам без опыта готовы предложить 22,7% работодателей.