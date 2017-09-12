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Руководитель одного из отделов Следственного комитета по Башкирии признан лучшим в России

ОБЩЕСТВО

Руководитель одного из отделов Следственного комитета по Башкирии признан лучшим в России Фото: Следственный комитет по РБ

Руководитель одного из отделов Следственного комитета по Башкирии признан лучшим в России Фото: Следственный комитет по РБ

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Руководитель Нефтекамского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по РБ Вадим Саляхов стал одним из лучших в федеральном конкурсе «Лучший сотрудник Следственного комитета Российской Федерации». Он завоевал третье место в номинации «Лучший руководитель межрайонных следственных отделов и следственных отделов главных следственных управлений и следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации».

Вадим Саляхов отмечен за правильно организованную работу вверенного ему подразделения, оперативное и эффективное решение поставленных задач. Он активно помогает и своим молодым коллегам.

По итогам работы за 2016 год коллектив следственного отдела под его руководством занял первое место в конкурсе на звание лучшего среди следственных отделов следственного управления по РБ. Вместе с тем, нагрузка на каждого следователя отдела составляет по 9,4 дела, что выше республиканской. В прошлом году в производстве следователей отдела находилось 267 уголовных дел. Предварительное расследование проводилось качественно, фактов возврата дел для дополнительного расследования не было, отметили в пресс-службе СК РБ.

Вадим Саляхов состоит в занимаемой должности с апреля 2016 года, а в органах Следственного комитета РФ работает с 2008 года. Он прошел трудовой путь от рядового следователя до руководителя следственного отдела и награжден медалью «300 лет первой следственной канцелярии», знаком отличия «За службу закону» и благодарностью за участие в аналогичном конкурсе в 2012 году по номинации «Лучший сотрудник отдела процессуального контроля».

Теги: Следственный комитет по РБ
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