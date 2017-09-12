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Спортсменка из Башкирии - бронзовый призер первенства мира по скалолазанию

СПОРТ

Спортсменка из Башкирии - бронзовый призер первенства мира по скалолазанию Фото: федерация скалолазания РБ

Спортсменка из Башкирии - бронзовый призер первенства мира по скалолазанию Фото: федерация скалолазания РБ

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В австрийском Инсбруке завершилось первенство мира по скалолазанию. Более 1200 спортсменов из 50 стран боролись за медали в четырех дисциплинах. В составе сборной России была спортсменка из башкирского города Салавата Камилла Кушаева, она завоевала бронзовую медаль в дисциплине «скорость» среди младших девушек. В медальном зачете на первом месте — Япония (24 медали, из них восемь золотые), на втором месте — США (14 медалей, пять золотых). Сборная России на третьем месте с 15 медалями, из которых четыре — золотые, сообщили в Федерации скалолазания РБ.

Теги: скалолазание
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