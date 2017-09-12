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Дополнительный день отдыха будет у жителей Башкирии в октябре

ОБЩЕСТВО

Дополнительный день отдыха будет у жителей Башкирии в октябре Фото: Олег Яровиков

Дополнительный день отдыха будет у жителей Башкирии в октябре Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Жителей Башкортостана в октябре ждет дополнительный выходной. 11 октября в РБ празднуют День Республики. Согласно закону «О праздничных днях и памятных датах РБ», 11 октября (в этом году это среда) является нерабочим праздничным днем. Продолжительность работы во вторник, 10 октября, сокращается на один час.

Глава РБ Рустэм Хамитов подписал Указ о подготовке и проведении праздника. Оргкомитет возглавил председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев.

Теги: праздники, День республики
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