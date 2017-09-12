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12 сентября Вторник

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Россияне поддерживают идею введения основных учебников по предметам школьной программы - ВЦИОМ

ОБЩЕСТВО

Россияне поддерживают идею введения основных учебников по предметам школьной программы - ВЦИОМ Фото: с сайта ВЦИОМ

Россияне поддерживают идею введения основных учебников по предметам школьной программы - ВЦИОМ Фото: с сайта ВЦИОМ

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Большинство россиян поддерживают идею введения основных учебников по предметам школьной программы. Это показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Как следует из результатов опроса, 70% респондентов высказались за инициативу ввести основной учебник по каждому предмету программы при сохранении других пособий для более углубленного изучения. Против этой инициативы выступили четверть опрошенных (25%).

Среди предметов, по которым следовало бы ввести основные учебники, в первую очередь респонденты называли русский язык (57%) и математику (55%), а также историю (43%) и литературу (41%). Почти треть (30%) респондентов считают, что основные учебники нужны по всем предметам.

По данным опроса, 84% граждан разделяют мнение о необходимости создания в российских школах единого образовательного пространства. Против этой инициативы высказались 13%.

Большинство сторонников идеи мотивируют необходимость такой реформы тем, что все учащиеся должны находиться в равных условиях, а противники в основном приводят аргументы об ущемлении свободы школ и недовольстве ЕГЭ.

Всероссийский опрос проводился 3 и 4 сентября методом телефонного интервью. В опросе участвовали 1,2 тысячи человек, статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Теги: образование, опрос, ВЦИОМ
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