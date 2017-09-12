В Башкирии сохранением Аскынской ледяной пещеры займется местное отделение РГО Фото: Фаиль Абсатаров В Башкирии сохранением Аскынской ледяной пещеры займется местное отделение РГО Фото: Фаиль Абсатаров

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Башкирское отделение Русского географического общества взяло шефство над уникальным природным объектом — Аскынской ледяной пещерой в Архангельском районе республики. Работа по сохранению этого уникального памятника природы будет проводиться в рамках объявленного в Башкортостане Года экологии и особо охраняемых природных территорий, и это будет приоритетный рекреационный проект РГО, сообщили в региональном отделении РГО в РБ.

Аскынская пещера — крупнейшая ледяная полость мешкообразного типа в Европе. Независимо от времени года, она активно посещается туристами, за год здесь бывает 1500-2000 человек. Бесконтрольный поток людей, несоблюдение правил поведения в привходовой части и внутри пещеры привели к тому, что была разрушена лестница на склоне спуска, перила находились в аварийном состоянии. Это вынуждало спускаться внутрь по самому склону, разрушая земляной покров, что приводило к эрозии почвы. Также специалисты констатировали катастрофическое ухудшение микроклимата пещеры, таяние реликтового льда, гибель занесенных в Красную книгу летучих мышей, то есть нарушение и уничтожение уникальной экосистемы.

При финансовой поддержке попечителей, региональное отделение РГО организовало регулярный комплексный мониторинг природных параметров спелеосистемы учеными-гидрогеологами, микробиологами. Спелеологами был установлен защитный тепловой экран для нормализации температуры внутри пещеры и логгеры для её фиксации, ежесезонно проводятся экосубботники по очистке территории и вывозу мусора, установлены информационные аншлаги, туалеты, четыре беседки, поблизости от пещеры оборудована волейбольная площадка. Ведется фиксация и учет посетителей, группам предоставляются экскурсоводы, стал обязательным инструктаж по технике безопасности.

Также обустроены маршруты для обеспечения безопасности туристов в самой пещере, в частности, сооружена удобная деревянная лестница.

Планируется монтаж механизма спуска в пещеру, лестницы-трапа для посещения пещеры людьми с ограниченными возможностями здоровья (в том числе, инвалидами-колясочниками). Все работы проводятся при согласовании с учеными, спелеологами, спасателями.

«Наша цель — сохранить ценнейший памятник природы и уникальный ландшафт от неконтролируемого антропогенного прессинга и создать здесь безопасную туристическую зону», — отметили в региональном отделении РГО в РБ.