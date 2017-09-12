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Почетным гостем Первого Форума ГТО в Уфе станет известная фигуристка Ирина Слуцкая

СПОРТ

Почетным гостем Первого Форума ГТО в Уфе станет известная фигуристка Ирина Слуцкая

Фото: Олег Яровиков

Почетным гостем Первого Форума ГТО в Уфе станет известная фигуристка Ирина Слуцкая

Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Почетным гостем Первого Форума ГТО в Уфе станет многократная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» рассказали организаторы форума, посвященного 100-летию создания органов государственной безопасности Российской Федерации. Мероприятие будет проходить с 14 по 17 сентября и обещает стать масштабным спортивным праздником для взрослых и детей. Также к форуму присоединятся заслуженный мастер спорта по бобслею, многократный чемпион России Алексей Селиверстов, двукратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира, Европы и Европейских игр Тимур Сафин и другие почетные лица.

Форум пройдет на четырех площадках: лайфстайл-центр «Башкирия» (центральная площадка), ПСВК «Урал», ипподром «Акбузат», СК «Динамо». На центральной площадке будет организована Спартакиада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне» среди работников законодательной и исполнительной власти, а также муниципальных служащих и трудовых коллективов республики.

В программе форума соревнования по мини-футболу и волейболу, турнир Федерации ММА, турнир по боксу и кикбоксингу, показательные выступления Федераций боевых искусств, соревнования по русской лапте и регби, концерт и другие мероприятия.

Все площадки будут работать по индивидуальному графику.

Лайфстайл центр «Башкирия»: 14-16 сентября — с 10.00 до 20.00; 17 сентября — с 10.00 до 17.00;

ПСВК «Урал»: 14-17 сентября — с 13.15 до 14.45;

Ипподром «Акбузат»: 14-16 сентября — с 15.30 до 19.00, 17 сентября — с 12.00 до 16.00.

Торжественная церемония открытия состоится 16 сентября на базе лайфстайл-центра «Башкирия» в 10.30.

На площадки в дни проведения форума вход свободный. К движению комплекса ГТО приглашают всех неравнодушных к спорту и здоровому образу жизни.

Справка. С 2015 по 2017 годы жителями Башкортостана было получено 19 751 знаков отличия ГТО, из них — 6212 золотых, 8006 серебряных, 5533 бронзовых. Самому юному обладателю золотого знака отличия всего девять лет, а самому взрослому — 79. На сегодняшний день по поэтапному плану реализации комплекса ГТО в России Республика Башкортостан занимает девятое место, в Приволжском федеральном округе — первое место.

Теги: форум ГТО
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