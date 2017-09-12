Воспитанники детских домов Башкирии - в десяткe сильнейших спортсменов Приволжья Фото: пресс-служба ГФИ Воспитанники детских домов Башкирии - в десяткe сильнейших спортсменов Приволжья Фото: пресс-служба ГФИ

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Сборная воспитанников детских домов Башкортостана вошла в десятку сильнейших команд Приволжья. Юные спортсмены достойно представили республику на окружной Спартакиаде для воспитанников детских домов «Спортивный Олимп Приволжья 2017».

В течение двух дней спортсмены из 14 регионов округа сражались за звание самого сильного, смелого, ловкого. Башкортостан представляли 24 подростка — воспитанники Бирского, Узянского, Петровского и Стерлитамакского детских домов. Для большинства из них это первая спартакиада окружного уровня, пояснили в пресс-службе главного федерального инспектора.

Соревнования прошли в восьми дисциплинах: в плавании, мини-футболе, шашках, волейболе, дартсе, легкоатлетической эстафете, уличном баскетболе, настольном теннисе. Многие участники пробовали свои силы сразу в нескольких видах спорта.

Победителям и призерам вручили медали, дипломы, кубки, ценные подарки, всем участникам — памятные наборы с символикой Спартакиады.

Спартакиада «Спортивный Олимп Приволжья» является частью масштабного окружного проекта «Вернуть детство», который реализуется под патронатом аппарата полномочного представителя Президента России в ПФО.