Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.16 ↑

EUR 68.64 ↑

12 сентября Вторник

Уфа   °

Бесплатное обследование уфимцев у врачей - адреса, где можно его пройти

ОБЩЕСТВО

Бесплатное обследование уфимцев у врачей - адреса, где можно его пройти Фото: Олег Яровиков

Бесплатное обследование уфимцев у врачей - адреса, где можно его пройти Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфимцы вновь могут пройти бесплатное обследование у врачей. Акцию, в рамках которой медики обозначат факторы риска развития заболеваний и функциональных нарушений здоровья, инициировал отдел охраны здоровья населения администрации Уфы совместно с центрами здоровья столичных лечебно-профилактических учреждений и волонтерским центром «Индиго».

По данным пресс-службы городской мэрии, на сегодняшний день в башкирской столице функционируют семь центров здоровья. Каждый человек, независимо от регистрации, может пройти обследование бесплатно в течение всего года. Для этого взрослым необходимо предъявить паспорт, для обследования ребенка при себе необходимо иметь свидетельство о рождении и полис обязательного медицинского страхования.

В перечень обследований входит: артериальное и внутриглазное давление, анализ крови на холестерин и глюкозу, электрокардиография, реоэнцефалография, спирометрия и многое другое.

«Можно даже провести анализ состава тела с определением индекса массы тела, — сказала начальник отдела охраны здоровья населения Людмила Хатмуллина. — Тем, кто не может бросить вредную привычку курить, можно обследоваться на смокелайзере (аппарат для определения угарного газа в выдыхаемом воздухе у курильщиков). По завершении обследования проводится консультация врачей — терапевта, окулиста, врача лечебной физкультуры».

Центры здоровья работают по следующим адресам:

поликлиника №2, ул. Российская, 68, тел: (347) 284-78-12; с 08.00 до 19.00;

поликлиника №46, ул.С. Перовской,38, тел: (347) 289-64-40; с 08.00 до 20.00;

поликлиника №2, ул. Мира, 39/1, тел: (347) 240-07-33; с 08.00 до 20.00;

поликлиника №47, ул. Дагестанская,10/2, тел: (347) 280-32-63; с 11.00 до 15.00;

поликлиника №38, пр. Октября,122/1, тел: (347) 235-36-16; с 08.00 до 14.00.

Теги: здравоохранение
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть