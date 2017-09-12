Бесплатное обследование уфимцев у врачей - адреса, где можно его пройти Фото: Олег Яровиков Бесплатное обследование уфимцев у врачей - адреса, где можно его пройти Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфимцы вновь могут пройти бесплатное обследование у врачей. Акцию, в рамках которой медики обозначат факторы риска развития заболеваний и функциональных нарушений здоровья, инициировал отдел охраны здоровья населения администрации Уфы совместно с центрами здоровья столичных лечебно-профилактических учреждений и волонтерским центром «Индиго».

По данным пресс-службы городской мэрии, на сегодняшний день в башкирской столице функционируют семь центров здоровья. Каждый человек, независимо от регистрации, может пройти обследование бесплатно в течение всего года. Для этого взрослым необходимо предъявить паспорт, для обследования ребенка при себе необходимо иметь свидетельство о рождении и полис обязательного медицинского страхования.

В перечень обследований входит: артериальное и внутриглазное давление, анализ крови на холестерин и глюкозу, электрокардиография, реоэнцефалография, спирометрия и многое другое.

«Можно даже провести анализ состава тела с определением индекса массы тела, — сказала начальник отдела охраны здоровья населения Людмила Хатмуллина. — Тем, кто не может бросить вредную привычку курить, можно обследоваться на смокелайзере (аппарат для определения угарного газа в выдыхаемом воздухе у курильщиков). По завершении обследования проводится консультация врачей — терапевта, окулиста, врача лечебной физкультуры».

Центры здоровья работают по следующим адресам:

поликлиника №2, ул. Российская, 68, тел: (347) 284-78-12; с 08.00 до 19.00;

поликлиника №46, ул.С. Перовской,38, тел: (347) 289-64-40; с 08.00 до 20.00;

поликлиника №2, ул. Мира, 39/1, тел: (347) 240-07-33; с 08.00 до 20.00;

поликлиника №47, ул. Дагестанская,10/2, тел: (347) 280-32-63; с 11.00 до 15.00;

поликлиника №38, пр. Октября,122/1, тел: (347) 235-36-16; с 08.00 до 14.00.