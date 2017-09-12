Жители Башкирии примут участие в Большом этнографическом диктанте

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

По всей России акция «Большой этнографический диктант» пройдет накануне Дня народного единства, 3 ноября. Жители Башкортостана также присоединятся к культурно-просветительской акции. В прошлом году она была организована впервые.

Организаторы «Большого этнографического диктанта» — Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Как сообщает пресс-служба Минкультуры РБ, в этом году мероприятие получило статус международного — к его проведению подключилось Россотрудничество. Поэтому проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом.

Стать участниками диктанта могут все желающие. Для этого надо обратиться на любую региональную площадку его написания, независимо от места жительства, либо в зарубежное представительство Россотрудничества. Адреса можно будет найти на сайте www.miretno.ru и на сайте ФАДН России www.fadn.gov.ru, а также в группах «Большой этнографический диктант» в социальных сетях. Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации — 12 декабря.

«Уникальность России заключается в ее национальном многообразии. В нашей стране живут 193 народа. Насколько хорошо мы знаем их историю, обычаи, традиции, культуру? Чтобы ответить на эти вопросы, проводится Большой этнографический диктант. Приглашаю всех желающих, в том числе наших соотечественников за рубежом, проверить свои знания о народах нашей страны», — сказал руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

Справка. В 2016 году «Большой этнографический диктант» написали почти 90 тысяч человек: 35 тысяч очно и более 50 тысяч онлайн. Самым молодым участником диктанта оказалась 12-летняя девочка из Ульяновской области, самым старшим — 80-летний житель Мордовии. Средняя оценка за диктант по стране составила 54 балла из 100 возможных.