В Башкирии пройдут рейды ГИБДД по выявлению должников
В Башкирии пройдут рейды ГИБДД по выявлению должников Фото: Госавтоинспекция по РБ
В Башкирии пройдут рейды ГИБДД по выявлению должников Фото: Госавтоинспекция по РБ
УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
12 сентября на территории Башкортостана стартовала профилактическая операция ГИБДД по РБ «Должник». В период до 20 сентября сотрудники Госавтоинспекции будут проводить массовые проверки водителей на наличие имеющейся задолженности, сообщает пресс-служба ведомства.
Основная цель мероприятия — напомнить нарушителям о необходимости своевременно оплачивать свои штрафы.
В ГИБДД по РБ уточнили, что за неуплату штрафа в течение 60 дней с момента вынесения постановления об административном правонарушении на виновное лицо может быть наложен штраф уже в двойном размере от суммы долга или назначен арест сроком до 15 суток.
В случае оплаты штрафа в 20-дневный срок со дня вынесения постановления о его назначении гражданину предоставляется возможность оплатить 50% от предусмотренной суммы.
Информацию о неоплаченных штрафах можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции или на сайте www. gosuslugi.ru.