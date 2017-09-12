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12 сентября Вторник

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В Башкирии пройдут рейды ГИБДД по выявлению должников

ОБЩЕСТВО

В Башкирии пройдут рейды ГИБДД по выявлению должников Фото: Госавтоинспекция по РБ

В Башкирии пройдут рейды ГИБДД по выявлению должников Фото: Госавтоинспекция по РБ

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

12 сентября на территории Башкортостана стартовала профилактическая операция ГИБДД по РБ «Должник». В период до 20 сентября сотрудники Госавтоинспекции будут проводить массовые проверки водителей на наличие имеющейся задолженности, сообщает пресс-служба ведомства.

Основная цель мероприятия — напомнить нарушителям о необходимости своевременно оплачивать свои штрафы.

В ГИБДД по РБ уточнили, что за неуплату штрафа в течение 60 дней с момента вынесения постановления об административном правонарушении на виновное лицо может быть наложен штраф уже в двойном размере от суммы долга или назначен арест сроком до 15 суток.

В случае оплаты штрафа в 20-дневный срок со дня вынесения постановления о его назначении гражданину предоставляется возможность оплатить 50% от предусмотренной суммы.

Информацию о неоплаченных штрафах можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции или на сайте www. gosuslugi.ru.

Теги: ГИБДД, рейды, профилактическая операция
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