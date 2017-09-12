В Башкирии с октября изменятся правила записи к врачу через интернет

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

С 1 октября текущего года перед тем, как записаться к врачу через сайт электронной регистратуры, пациентам придется регистрироваться на портале Госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РБ.

«На Едином медпортале РБ doctor.bashkortostan.ru записаться к специалисту смогут только те, у кого есть подтвержденная учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Её можно получить на сайте gosuslugi.ru. Авторизация под старыми учетными записями будет отключена», — пояснили в ведомстве.

Благодаря новой учетной записи можно записаться к врачу через интернет, а также получить доступ к cвоей электронной медицинской карте.

При этом запись по телефону Контакт-центра Минздрава РБ (09-383), в регистратуре поликлиники, а также через портал госуслуг и информационные киоски продолжат работать в прежнем режиме.

Для регистрации, подтверждения и восстановления учетных записей граждан в ЕСИА в Башкортостане созданы и функционируют 458 Центров обслуживания. Они действуют на базе филиалов МФЦ, администраций городов и районов, а также других заинтересованных организаций.