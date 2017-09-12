В Башкирии выпал первый осенний снег Фото: ИА "Башинформ" | Видео: БашДТП в ВК В Башкирии выпал первый осенний снег Фото: ИА "Башинформ" | Видео: БашДТП в ВК

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии выпал первый осенний снег. В группе «БашДТП» ВКонтакте пользователь опубликовал видео погодного явления, снятое на трассе Белорецк — Абзаково.

О дожде со снегом в регионе Башгидромет сообщал заранее. На территорию республики сейчас продолжает поступать арктическая холодная воздушная масса. Сегодня и завтра холодная погода с дождями еще сохранится. С 14 сентября метеорологи обещают «бабье лето». В течение нескольких дней погода порадует жителей республики теплом, днем воздух будет прогреваться до 19-24 градусов.